Fußball-Landesliga Aufstiegschancen in die Oberliga gestiegen

Bislang sieht es also so aus, als sei das heimische Landesliga-Trio auf einem guten Weg, das vor der Saison ausgegebene Ziel zu verwirklichen, sich möglichst schnell und weit von den Abstiegsrängen zu entfernen. Wobei trotz des vielversprechenden Saisonstarts auch von Jüchen und Kapellen durchaus Vorsicht geboten ist, denn laut Auf- und Abstiegsregelung des FVN müssen bis zu sechs Mannschaften pro Staffel in die Bezirksliga hinunter. Nämlich dann, wenn vier oder fünf Oberligisten absteigen und nur die beiden Landesligameister den Sprung nach oben schaffen. Wie viele Mannschaften in den oberen Klassen auf- und absteigen, spielt übrigens für die Bezirksligisten keine Rolle. Aus den sechs Staffeln steigen die Meister auf, jeweils die vier am schlechtesten platzierten Teams müssen runter. Will die DJK Gnadental als Favorit der Gruppe 1 also in der Landesliga, muss unter dem Strich Platz eins stehen. Ein vermehrter Abstieg aus der Landesliga wird über eine Verringerung zusätzlicher Aufstiegsplätze aus den Kreisligen reguliert.