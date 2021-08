Vor dem Fußballstart: SV Uedesheim : Bescheidenheit ist Trumpf

Neuss Der ehemalige Oberligist wäre schon mit einem Platz im Bezirksliga-Mittelfeld zufrieden. Starkes Trio von der DJK Novesia wechselt in den Neusser Süden.

Allzu viel hat sich im Kader der Uedesheimer nicht getan, dennoch kommen zwei bekannte Gesichter zurück zum SVÜ: Thivaskar Pharathithasan und André Speer bringen vom Ligakonkurrent DJK Novesia Daniel Ferber gleich mit. Zudem stoßen einige vielversprechende Talente aus der eigenen A-Jugend zum Team. Die beiden Verteidiger Jannick Michalsky und Patrick Lukas Aldenhoff konnten Trainer Dalibor Dobras in der Vorbereitung bereits überzeugen. Auch die anderen Jugendspieler haben sich gut in der Mannschaft integriert und den Uedesheimer Kader in der Breite verstärkt. Das lässt sich auch an den eindrucksvollen Testspielen festmachen: Neben zwei Kantersiegen gegen die A-Kreisligisten SG Kaarst (5:1) und 1. FC Grevenbroich-Süd (8:0) siegte die Dobras-Schützlinge auch gegen den Landesligisten Holzheimer SG (3:2.) „Insgesamt können wir mit unserer Vorbereitung zufrieden sein, auch wenn es nur Testspiele waren, haben unsere Männer gezeigt, dass sie heiß sind“, sagt Oppermann.