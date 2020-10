Fußball : Elfmeterkiller gibt sich bescheiden

Giulio Buscema rettete Grimlinghausen das Unentschieden. Foto: FuPa

Grimlinghausen Grimlinghausens Giulio Buscema hielt in der A-Liga-Partie gegen den VfR Neuss in der Nachspielzeit einen wichtigen Strafstoß, den er zuvor selbst verschuldet hatte.

Nach seiner Rückkehr in die Kreisliga A sammelt der SC Grimlinghausen fleißig Punkte. Mit dem 2:2 am Sonntag beim VfR Neuss sind es nach sechs Saisonspielen schon neun, das ist für einen Aufsteiger durchaus respektabel. Dabei sah es lange Zeit gar nicht so aus, als würde der neunte Punkt überhaupt in der aktuellen Tabelle auf der Habenseite auftauchen. Nicht nur, dass der SCG im Stadtderby zweimal in Rückstand geriet, in der Nachspielzeit gab es auch noch einen Elfmeter für den VfR. Doch Torwart Giulio Buscema parierte den Schuss des Neusser Mittelfeldspielers Mario Dundovic und machte sich so zum Spieler des Spiels.

Dass er diesen inoffiziellen Titel nicht für sich alleine beanspruchen möchte, spricht für den inzwischen 32-Jährigen. Aus seiner Sicht hätte ihn Torben Krüger mindestens genauso verdient. Denn nur drei Minuten nachdem der Defensivspieler in der 70. Minute eingewechselt worden war, köpfte er das viel umjubelte 2:2. Doch Buscemas Bescheidenheit in Ehren, die Geschichte des Spiels hebt ihn und seine Leistung ganz besonders hervor. So war es ausgerechnet der Torwart, der seine Mannschaft in der ersten Spielhälfte auf die Verliererstraße brachte, indem er unter einer Flanke hersegelte und so VfR-Spieler Nico Kempermann den Treffer zum 2:1 ermöglichte. „Das ging ganz klar auf meine Kappe“, sagt Buscema, „zum Glück konnte ich das in der Nachspielzeit wiedergutmachen.“

Dass der Torwart am Ende aber auch als der große Unglücksrabe hätte dastehen können, zeigt mal wieder eindrücklich, wie nah Wohl und Wehe im Sport beieinanderliegen. Schließlich war es auch Giulio Buscema, der den Strafstoß verursachte, der seine Mannschaft das Unentschieden hätte kosten können. Dieses Mal wollte er eine Flanke wegfausten. Doch weil er zu spät kam, traf er den Kopf eines VfR-Spielers. „Zunächst habe ich mich tierisch geärgert, mich dann aber schnell auf den Elfmeter konzentriert“, erzählt der SCG-Torwart. So tauchte er in die richtige Ecke ab und verhinderte eine Niederlage seines Teams. Nicht der erste Strafstoß, den Buscema entschärfte. „Das ist schon so etwas wie eine Paradedisziplin von mir, da habe ich eine ganz gute Quote“, weiß der Keeper zu berichten.