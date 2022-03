Fußball : Sieger im Lokal- und Bruderduell

Berkay Köktürk schoss drei Tore gegen den TuS. Foto: FuPa

Grevenbroich Berkay Köktürk schoss beim 4:1 des 1. FC-Süd gegen den TuS Grevenbroich drei Tore. Auf der Gegenseite ging sein zehn Jahre älterer Bruder Murat leer aus.

Von David Beineke

Keine Frage, seit Berkay Köktürk der Jugend entwachsen ist, hat er auch im Seniorenfußball zur Genüge unter Beweis gestellt, dass er weiß, wo das Tor steht. Doch so richtig im Rampenlicht befand er sich nie. Denn seit er 2016 zurück zu seinem Heimatverein 1. FC Grevenbroich-Süd wechselte, kickte er gemeinsam mit seinem zehn Jahre älteren Bruder Murat, der als klassischer Strafraumstürmer Treffer wie am Fließband produzierte. Am Sonntag beim mit Spannung erwarteten Grevenbroicher Derby in der Kreisliga A zwischen dem 1. FC-Süd und dem TuS drehte er den Spieß aber um. Während er dreimal traf und damit entscheidenden Anteil am 4:1-Sieg der Südstädter hatte, ging Murat komplett leer aus.

„Das war schon ein ganz komisches Gefühl im Vorfeld der Partei. Einerseits war da das Derby, andererseits hatte ich aber auch noch nie gegen meinen Bruder gespielt“, erklärt der 24-jährige Berkay Köktürk. Dazu hätte es auch in der laufenden Saison eigentlich gar nicht kommen sollen. Denn im Sommer trennten sich zwar die Wege der Brüder, doch vom 1. FC-Süd aus ging es in unterschiedliche Ligen. Während der ältere Bruder für Aufsehen sorgte, indem er sich dem Lokalrivalen im Schlossstadion anschloss, ging‘s für den jüngeren zum Bezirksligisten BV Wevelinghoven. „Ich wollte einfach mal etwas Neues ausprobieren“, erinnert sich Berkay Köktürk. Und es lief auch gar nicht so schlecht für den 24-Jährigen eine Spielklasse höher. Im neuen Umfeld beorderte ihn der Trainer von der Außenbahn ins Sturmzentrum und bei acht Einsätzen traf er immerhin viermal.