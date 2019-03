Pferdesport: Ein Vorgeschmack aufs Deutsche Springderby

Neukirchen Bei den Gut Neuhaus Indoors bewiesen die Lokalmatadoren, dass sie fit für die grüne Saison sind. Erfolgreichster Reiter war Benjamin Wulschner, der den Großen Preis und das Rheinische Springderby gewann.

Hadjib war die letzten Jahre immer „nur“ die Nummer zwei im Stall von Springreiter Gilbert Tillmann. Erst stand der braune Wallach im Schatten von Hello Max, dann von Claus-Dieter – trotz eigener Erfolge in schweren Springen, wie Platz sechs im Deutschen Springderby 2016. Zuletzt war er lange verletzt, so dass der unscheinbare Braune bei den Reitsportfans im Rhein-Kreis Neuss fast in Vergessenheit geriet. Ganz anders bei seinem Reiter, der Hadjib bewusst langsam wieder antrainierte, fast zwei Jahre abseits vom Turniertrubel.

Bei den Gut Neuhaus Indoors wurde klar: Jetzt ist Hadjib die Nummer eins. Der 13-jährige Zweibrücker ist endlich wieder fit. Schon im 5. Rheinischen Springderby am Samstagabend sprang das Paar auf Platz vier – zwar mit zwei Abwürfen, aber dennoch guten Runden. Im Großen Preis am Sonntag gelang Gilbert Tillmann und Hadjib dann ein großer Erfolg vor heimischem Publikum. Das Paar sprang im Stechen des mit 4.000 Euro dotierten S-Springens auf den Silberplatz. Als eines von nur drei Paaren blieben die zwei in beiden Umläufen fehlerfrei. Besser waren nur Benjamin Wulschner und sein neunjähriger Oldenburger Quidditsch. Der 30-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern reitet in großen Hufspuren: Sein Vater ist der international erfolgreiche Nationenpreisreiter Holger Wulschner, 2000 auf Capriol Derbysieger in Hamburg. Er ist bis heute der einzige Derbysieger, der beide Qualifikationen und das Derby gewann. Der Junior macht es dem Senior nach, ist nach „Lehr- und Wanderjahren“ seit 2016 im elterlichen Stall in Groß Viegeln beheimatet.