Rudern Benjamin Nelles verpasst bei Ruder-EM Bronze

Anfang Juli hatte sich Benjamin Nelles vom Neusser Ruderverein bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften mit dem Achter und „Vierer ohne“ der Universität zu Köln für die „European Universities Rowing Championships“ im polnischen Bydgoszcz qualifiziert. Im Vierer erreichte er mit seinen Kommilitonen knapp hinter Life Science Prag und vor dem Boot der französischen Université de Lorraine in Lothringen auf direktem Weg das A-Finale. Da blieben für den Achter ganz offensichtlich nicht genug Körner übrig. „Nach 500 Metern sind unsere Beine förmlich explodiert“, sagte der Neusser. Im Hoffnungslauf führte er das Boot aber als Schlagmann mit einem Start-Ziel-Sieg ins A-Finale. Zunächst war indes wieder der Vierer an der Reihe. Hinter der Universität Prag sah es im Wettstreit mit den Franzosen und der Kazimierz-Wielki-Universität Bydgoszcz lange gut aus, doch im Schlussspurt fehlten am Ende sechs Zehntelsekunden zur Bronzemedaille.