Fußball : Bengalofackeln bei Pokalfinale rufen Polizei auf den Plan

Neersbroich Eklat überschattet Kreispokalfinale in Neersbroich.

(NGZ) Durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern beim Mönchengladbacher Kreispokalfinale zwischen dem SC Hardt und dem 1. FC Viersen (6:5 nach Elfmeterschießen) ist es am Ostermontag zu erheblichen Platzschäden auf der Sportanlage der gastgebenden Sportfreunde Neersbroich gekommen. Die in den Farben des SC Hardt aufgetretenen Pyro-Anhänger hatten die Aktion im Vorfeld der Partie sogar angekündigt. Weil Kassierer Udo Koch (SF Neersbroich) beim Versuch, die Sache in den Griff zu bekommen, körperlich attackiert worden sein soll, nahm die alarmierte und ebenfalls angegangene Polizei nicht nur die Personalien der Störenfriede auf, sondern auch einen Zuschauer in Gewahrsam.