Judo Benedict Wolsfeld überzeugt beim European Cup im Judo

Wolsfeld vertrat den Nordrhein-Westfälischen Judoverband in der mit 95 Teilnehmern besetzten Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Nach einem Freilos zum Auftakt bezwang er in der zweiten Runde den Litauer Nikita Bolzan nach 4:36 Minuten mit Ippon (höchste Wertung). Das gelang ihm im Anschluss auch gegen Glib Pidkipnyy aus der Ukraine. In Runde vier wurde seine Kampfkunst gegen den starken Rumänen Darius Ionescu nach 3:08 Minuten ebenfalls mit Ippon belohnt. Erst der Brite Irakli Goginashvili, Gewinner des European-Cup-Turniers im spanischen Fuengirola, stoppte seinen Siegeszug. Ihm musste sich der Zonser nach vier Minuten mit einer Waza-ari-Wertung (zweithöchste Punktzahl) geschlagen geben. Im ausgeglichenen Kampf um Platz sieben gegen den Georgier Ilia Kvelashvili geriet Wolsfeld ins Hintertreffen (Waza-ari). Diesen Rückstand vermochte er bis zum Schluss nicht mehr wettzumachen.