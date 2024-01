Boxen Bronzemedaille in England stachelt Ehrgeiz an

Die Entscheidung, wer in Italien die Chance erhält, ums deutsche Ticket für Paris zu kämpfen, ist noch nicht gefallen. Aber das Feedback von DBV-Chefcoach Eddie Bolger und Lukas Wilaschek, sein Trainer am Bundesstützpunkt Köln, war schon mal extrem aufbauend. „Sie haben mir gesagt, meine Performance in Sheffiled sei die beste aller Boxer des DBV gewesen.“ Seine Zuversicht, es im Sommer tatsächlich bis ins olympische Turnier zu schaffen, ist riesig. „Ich bin guter Dinge.“