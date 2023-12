Fußballer aus Neuss Ben Manga sieht 2024 mit Spannung entgegen

Wer in den vergangenen Wochen durch Neuss geschlendert ist, dem konnte es passieren, dass plötzlich Ben Manga vor ihm stand. Eben jener Ben Manga, den noch viele Amateurfußballer aus dem Rhein-Kreis Neuss aus seiner Zeit bei der Rheinkraft und dem VfR Neuss sowie beim TuS Grevenbroich kennen. Und weil der inzwischen 49-Jährige den Kontakt in die Heimat auch nie abgebrochen hat und bodenständig geblieben ist, nachdem er im Profifußball ganz groß durchgestartet war, haben viele seine Karriere verfolgt. Eine Karriere, die ihn vor ziemlich genau einem Jahr als Technischer Direktor des englischen Zweitligisten Watford FC erstmals ins Ausland führte. Doch weil ihn dort schon nach zehn Monaten das Aus ereilte, ist er nun wieder zurück in seiner Wohnung in Düsseldorf. Klar, dass er sich ab und an auch in Neuss, wo seine Eltern noch leben, und Umgebung sehen lässt.