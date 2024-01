Sportler des Monats Dezember: Ben Nosa Ehis Mit ganz viel positiver Energie zum Olympia-Ticket

Die Askese hat sich gelohnt, denn auch ins mit 90 Athletinnen und Athleten aus 16 Nationen besetzten Weltcup-Turnier in Sheffield startete der Wahl-Büttgener furios: Gegen den erst 18 Jahre alten Schotten Alan Perrie sahen ihn alle fünf Kampfrichter vorne. Sein Teamkollege Kevin Boakye‑Schumann unterlag dagegen dem Waliser Taylor Bevan mit 1:4 nach Punkten. Dass der Rivale um Olympia-Ticket schon so früh seine Segel streichen musste, löste beim am Olympiastützpunkt NRW Rheinland in Köln von Coach Lukas Wilaschek betreuten Ehis indes keine Schadenfreude aus. Ganz im Gegenteil sogar: „Wir verstehen uns gut – sind ein Team.“ In der nächsten Runde wartete am Freitag Ramtin Musah (England), dessen Duell mit dem Tschechen Jindrich Janecka der Kampfrichter in der dritten Runde wegen technischer Überlegenheit abbrach. Wie zuvor schon der junge Schotte ein Kontrahent, dem Ehis im Ring noch nie gegenübergestanden hatte. Zu beunruhigen wusste ihn das allerdings nicht: „Auch wenn ich noch keinen von denen geboxt habe, ist da nix, was ich nicht schon mal gesehen habe.“