Deutsche Meisterschaften im Boxen Volltreffer landen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen

Doch dann passierte das, was jedem Leistungssportler das Blut in den Adern gefrieren lässt. Eine Verletzung an der Schulter seiner (rechten) Schlaghand setzte ein fettes Stoppschild vor alle Wettkampfaktivitäten. Muskel und Sehne waren, zum Glück, nur leicht angerissen, so dass der 23-Jährige um eine Operation herumkam, aber statt in den Ring ging es für ihn über Wochen jeden Tag zum „Physio“ und zur Elektrotherapie. Daran, die lädierte Schulter zu belasten, war lange noch nicht mal zu denken. Der Cologne Boxing Cup Ende Oktober fand deshalb ohne ihn statt. Die Chance, sich in einem Weltklassefeld zu präsentieren, nutzte in Kevin Boyake-Schumann (BC Traktor Schwerin) mit Platz drei im Mittelgewicht (bis 75 kg) einer seiner Konkurrenten im Kampf ums Olympia-Ticket. Mitte Juni hatte der 25-Jährige bei den European Games in Polen mit seinem Aus schon in der ersten Runde noch schwer enttäuscht.