Leichtathletik Belinda Wilke wird Deutsche Marathonmeisterin

Unverhofft kommt oft. Dass sie im Rahmen des Köln-Marathons vor dem Dom als Deutsche Marathon-Meisterin in der Altersklasse W60 geehrt werden würde, damit hätte Belinda Wilke im Vorfeld sicherlich nicht gerechnet. Gecoacht von Sohn Richard ging die Läuferin der TG Neuss das Rennen nach dem Start auf der Deutzer Seite mit einem Schnitt von 5:03 Minuten/Kilometer (5 km 25:18 min) an und konnte das Tempo über 10 (51:16) und 15 Kilometer (1:17,08 Stunde) bis zur Hälfte (Halbmarathon in 1:49,18) halten. Angefeuert vom hochgelobten Kölner Publikum vermochte sie auch in Hälfte zwei ohne Einbruch mit einem Schnitt von 5:18 bis 5:22 Minuten der einsetzenden Müdigkeit zu widerstehen. Sie verlor nur wenig mehr als vier Minuten (1:53,48). In starken 3:43,06 Stunden erreichte sie schließlich das Ziel auf der Komödienstraße. Erst dort wurde ihr gewahr, das sie Deutsche Marathon-Meisterin in der Altersklasse W60 geworden war. Im Marathon-Feld befand sich auch ihr Vereinskollege Daniel Braun, der in Köln seine Premiere auf dieser Distanz feierte und als 696. im Gesamteinlauf und als 118. der Altersklasse M35 die Zeit von 3:37,24 Stunden benötigte. Im Halbmarathon-Rennen mit 10.660 Finishern waren zudem die TGler Julia Rommelfanger (149. W45 in 2:09,12) und Jörn Böger (400. M40 in 1:57,52) dabei.