60. Aachener Winterlauf Belinda Wilke von der TG Neuss läuft auf Platz eins

Die Aachener Turngemeinde feiert in diesem Jahr ihren 60. Winterlauf. Die Wetterbedingungen sind dabei stets variabel – von Schnee und Eis bis zu heftigem Regen und starkem Wind. Diesmal hatten die 1290 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit viel Wind auf einer sehr matschigen Strecke zu kämpfen. Zudem war der Start etwas holprig: Das Führungsfahrzeug gab per Hupe das vereinbarte Zeichen und fuhr los, hielt dann aber abrupt an, so dass es zu einem Stau und plötzlichem Gedränge mit Stillstand kam. Diese kleine Panne fiel aber bei der bereits laufenden Zeit nicht allzu sehr ins Gewicht. Belinda Wilke hatte in den ersten Jahren ihrer Teilnahme in der Altersklasse W55 immer den zweiten Platz belegt. Mit dem Wechsel in die Altersklasse W60 ist aus der zwei nun eine eins geworden und so gewann sie passend zum Jubiläum in der starken Zeit von 1:22,18 Stunde, wobei sie die Konkurrenz auf satte 14 Minuten distanzierte. In großen Feld der 373 Läuferinnen belegte sie Rang 48.