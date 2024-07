3. Liga Handball Beim TVK ackert am Kreis jetzt die Nummer 77

Mit der zwischen 1958 und 1964 produzierten Serie um die ultracoolen ehemaligen Geheimagenten Stuart Bailey und Jeff Spencer weiß der erst seit gut einer Woche 21-jährige Bitzel wahrscheinlich weniger anzufangen, dafür hat er aber schon einen Meisterwimpel zu Hause hängen: Mit der männlichen A-Jugend der Rhein-Neckar Löwen holte er 2022 den Titel. „Mein größter Erfolg bislang“, sagt er, hat in die Liste aber auch das Erreichen der Aufstiegsrunde zur 2. Liga mit der HSG Krefeld aufgenommen. Mit seiner Größe von 1,96 Meter und dem Gewicht von 108 Kilogramm bringt er ideale körperliche Voraussetzungen für den harten Kampf am Kreis mit, mag es in seiner Freizeit freilich auch ein wenig lässiger, wie sein aktueller Lieblingssong „Gotta let you go“ im Club-Mix von der aus der Dominikanischen Republik stammenden Sängerin Dominica beweist. Dazu passt auch seine durchaus variable Urlaubsgestaltung: Von Mallorca ging es ins türkische Bodrum und die letzten Tage verbringt er in den „wunderschönen Allgäuer Alpen.“