Tischtennis Beim TTC BW Grevenbroich läuft’s

Deutlich besser läuft es in der der gleichen Gruppe für den TTC BW Grevenbroich. Die Schloss-Städter gewannen ihr Heimspiel gegen den TuS Wickrath mit 9:4 und belegen mit 14:6 Punkten den vierten Platz. „Wir sind froh, dass wir mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet sind und den Abstand nach unten weiter ausbauen konnten. Dabei haben wir natürlich von der Ersatzstellung der Wickrather profitiert, aber insgesamt auch wieder eine sehr kompakte Mannschaftsleistung gezeigt und insbesondere in den knappen Spielen auch etwas Glück gehabt“, sagte Kapitän Janos Pigerl. In der umkämpften Partie wurden acht Spiele im fünften Durchgang entschieden. Sechs Mal hatten dabei die Blau-Weißen die besseren Nerven. Janos Pigerl war mit zwei Einzelsiegen (gegen Michael Rix und Hiroshi Kimura) sowie einem Doppelsieg an der Seite von Dirk Kasperder erfolgreichste BW-Akteur. Dabei musste er in allen Spielen über die volle Distanz. Ken Julian Oberließen, Heinrich Walter, René Holz, Dirk Kasper, Max Reinartz sowie das Doppel Walter/Reinartz sorgten mit weiteren Siegen für eine geschlossene Mannschaftsleistung.