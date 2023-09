Handball Beim Neusser HV übernimmt Jurisic für Fanenbruck

Eine unnötige, aber folgenschwere 27:30-Niederlage (14:15) kassierte Handball-Oberligist Neusser HV gegen den Titelaspiranten Mettmann-Sport. Denn nach der Partie, die den Regionalliga-Absteiger mit jetzt 2:8 Punkten auf den vorletzten Platz abrutschen ließ, räumte Trainer Julian Fanenbruck seinen Stuhl. „Die Situation ist angespannt, und wir haben gemeinsam mit Julian überlegt, was wir tun können, damit der Funke zur Mannschaft überspringt“, sagte NHV-Vorsitzender Wolfgang Spangenberger. Er betont, dass die Entscheidung tatsächlich in gegenseitigem Einvernehmen getroffen worden sei. „Julian wird dem NHV in anderer Position erhalten bleiben – vielleicht im Jugendbereich.“ Die Traineraufgaben teilen sich bis auf weiteres der auch als Abteilungsleiter für den Verein tätige Josip Jurisic aus der Sportlichen Leitung und Routinier Max Murawski. Spangenberger: „Wir hoffen da so ein bisschen auf den Völler-Effekt.“ Wann er einen Nachfolger präsentieren könne, sei zurzeit noch völlig offen. „Ob einer von außerhalb kommt und wer überhaupt frei ist, wird man sehen.“