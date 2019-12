Fechten : Anna Limbach behält kühlen Kopf

Dormagen Beim Weltcup-Turnier in den USA schafft es die Fechterin aus Dormagen bis ins Viertelfinale.

Der letzte Treffer eines auf Messers Schneide stehenden Gefechts ist ähnlich wie der Putt beim Golf vor allem Kopfsache. Entsprechend stürmisch feierte Anna Limbach (TSV Bayer Dormagen) ihren siebten Platz beim das Sportjahr der Säbelfechterinnen abschließenden Weltcup-Turnier in Salt Lake City (Utah/USA). Denn: „Endlich habe ich auch mal den letzten Treffer gemacht und nicht mit 14:15 verloren – so wie in der vergangenen Saison.“

Schon im ersten Duell der 64er-Direktausscheidung war vor allem die Psyche der 30-Jährigen gefragt. Gegen die Russin Evgenia Podpaskova setzte sie den entscheidenden Stich zum 15:14-Erfolg. Dass ihr in der nächsten Runde gegen die Ungarin Liza Pusztai das gleiche Kunststück gelang, bestätigte sie in ihrer Strategie: „Ich habe sehr konzentriert gefochten, mir zwischen den Treffern mehr Zeit gelassen und konnte somit zwischenzeitliche Rückstände wieder aufholen.“ Wesentlich leichter fiel ihr der souveräne 15:7-Sieg im Achtelfinale über Yana Obvintseva aus Usbekistan. Auch im Viertelfinale gegen die Weltranglistenerste Olga Kharlan aus der Ukraine blieb Anna Limbach dran, kämpfte sich nach Rückständen immer wieder zurück. Doch auf ihrem Weg zum Turniersieg ließ sich die Mannschafts-Olympiasiegerin am Ende nicht stoppen, die Goldmedaillengewinnerin von Peking 2008 (im Finale gegen China war die mittlerweile 29-Jährige für 22 der 45 Treffer verantwortlich) gewann mit 15:10. Ebenfalls das Hauptfeld erreichte Anna Limbachs Vereinskollegin Larissa Eifler. Die 20-Jährige unterlag in der ersten K.o.-Runde (Top 64) der Französin Margaux Rifkiss mit 12:15 und belegte Rang 50.