Eishockey : Als sich der NEV traut, ist es zu spät

Neuss Beim 3:5 in Herford wird der Eishockey-Regionalligist erst nach 0:4-Rückstand mutig.

So lief das am Freitagabend auch in Ostwestfalen ab: Bis zur 34. Minute hatten der Kanadier Guillaume Naud (2./22.), Jörn Weikamp (17./in Unterzahl) und der Ukrainer Gleb Berezovskij (34.) die Gastgeber mit 4:0 in Führung geschossen. Erst danach bekam der NEV die Kurve und verkürzte noch vor der zweiten Drittelpause durch einen Treffer von David Bineschpayouh auf 1:4 (36.).