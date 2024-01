Fußball-Halbzeitbilanzen Bei Rommerskirchen läuft hinten und vorne nicht viel zusammen

Ausblick Am Dienstag steigt die Mannschaft wieder ins Training ein. Das erste Testspiel folgt am Donnerstag, 18. Januar (19.30 Uhr), gegen den A-Ligisten TSV Norf. Eine Woche später folgt der TuS Grevenbroich, ebenfalls Kreisliga A (Donnerstag, 19.30 Uhr). Als einziger Landesligist steht die Holzheimer SG am 28. Januar auf dem Programm (15 Uhr). Eine Woche später kommt der Bezirksligist GW Bauweiler (Sonntag, 15.30) nach Rommerskirchen. Den Abschluss der Vorbereitung absolviert die SG am 6. Februar gegen den A-Ligisten SV Rosellen (Dienstag, 19.30 Uhr), ehe es am 18. Februar für „Roki“ in Nievenheim wieder um Punkte geht.