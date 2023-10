Tischtennis-Regionalliga Bei der TG Neuss feiert Jochen Lang seine Saisonpremiere

Allerdings sind auch die Viersener mit 4:2-Punkten in die Saison gestartet. „Süchteln hat in Jörg Schlichter sicherlich den besten Einser in der Liga. Ansonsten ist die Mannschaft aber auch eine Wundertüte“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. Aufgestellt sind im ASV-Team acht Leute, von denen bisher fünf zum Einsatz gekommen sind. Hinter Jörg Schlichter (4:0-Bilanz) waren das Daniel Halcour (Nr. 2, 3:3), Axel Fischer (Nr. 3, 2:2), Balazs Hutter (Nr. 4, 0:4) und der Ex-Holzbüttgener Jan Medina (Nr. 6, 4:2). „Wir gehen im Moment davon aus, dass Daniel Halcour nicht spielen wird“, vermutet Heiße. Mehr Einfluss hat er auf die eigene Aufstellung. Fest steht da, dass am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison Jochen Lang spielt. Wer sonst im Aufgebot steht, ließ der Kapitän noch offen, hat aber für das Duell mit Süchteln eine klare Zielsetzung: „Wir wünschen uns den zweiten Heimsieg, auch wenn wir wissen, wie stark Süchteln sein kann.“ Sollte es in der Partie einen Sieger geben, wird der auf jeden Fall mit 6:2 Punkten ganz weit oben in der Tabelle stehen.