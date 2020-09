Fußball-Landesliga : Kleinenbroich wartet weiter auf den ersten Saisontreffer

Kleinenbroich Die Teutonia aus Kleinenbroich kassierte eine 0:2-Niederlage beim Mitaufsteiger SG Unterrath und hat nach dem dritten Spieltag immer noch kein Tor geschossen. Zudem verletzte sich ein Spieler schwer.

(ben-) Das war ein Wochenende zum Vergessen für den Fußball-Landesligisten Teutonia Kleinenbroich. Zunächst machte am Samstag ein Kontakt zum Westdeutschen Fußballverband die Pläne von Trainer Norbert Müller zunichte, USA-Neuzugang Nico Clasen einzusetzen. Und dann setze es am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Mitaufsteiger SG Unterrath eine 0:2 (0:0)-Niederlage, bei der sich Stefan Siebott auch noch so schwer verletzte, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste. Erste Diagnose: Gehirnerschütterung und zwei ausgeschlagene Zähne.