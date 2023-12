Basketball-Regionalliga Wie die Fußballer: „Über den Kampf ins Spiel finden“

Zum Abschluss des Sportjahres am Samstagabend (Anpfiff 19.30 Uhr) in heimischer Halle am Torfstecherweg in Gustorf also noch mal gegen die Hertener Löwen. Der nicht erwartete 89:86-Sieg der NEW‘ Elephants im Hinspiel am 9. September liegt erst drei Monate zurück – und scheint gefühlt doch Lichtjahre entfernt. Denn nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen geht in Grevenbroich schon wieder die Abstiegsangst um. Davon kann sich auch Trainer Ken Pfüller nicht ganz freimachen. Er bekennt: „Dieses Spiel ist ganz wichtig. Wenn das in die Hose geht, mache ich mir ernsthafte Sorgen.“