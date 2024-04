2. Handball-Bundesliga Kooperation zwischen Dormagen und BHC wird nicht infrage gestellt

Als der Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen nach seiner Rettung vor dem finanziellen Aus Ende vergangenen Jahres auch noch eine Kooperation mit dem Erstligisten Bergischer HC verkündete und später unter Beteiligung des aufstrebenden Oberligisten HSG Siebengebirge zusätzlich die gemeinsame Vermarktungsagentur Scope Connect gegründet wurde, schien ein zukunftsfähiges Konzept für den Handball-Standort gefunden. Doch inzwischen ist dieses Konzept von der sportlichen Realität eingeholt worden. Denn nach einer schwachen Rückrunde sieht es stark danach, dass der BHC sich aus der Ersten Liga verabschieden muss. Das führte am Dienstag dazu, dass Cheftrainer Jama Naji und sein Assistent Peer Pütz, beide viele Jahre auch als Jugendtrainer am Höhenberg im Einsatz, vor dem Spiel am Freitag bei Schlusslicht Balingen von ihren Aufgaben freigestellt wurden. Die NGZ-Sportredaktion sprach mit Björn Barthel, Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen, über die Auswirkungen des sehr wahrscheinlichen BHC-Abstiegs auf die mit so großen Hoffnungen verknüpfte Zusammenarbeit zwischen den Vereinen.