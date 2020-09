Leichtathletik : Bayer-Läuferin mit starker Zeit zum Saisonabschluss

Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen. Foto: Fusswinkel

Dormagen Beim letzten Rennen des Saison zeigte sich Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen noch mal in starker Verfassung. In Dessau lief sie über 800 Meter in 2:03,01 Minuten auf den zweiten Platz.

Die Deutsche Vizemeisterin Tanja Spill hat sich mit einer weiteren Top-Zeit aus der Corona.bedingt verrückten Saison 2020 verabschiedet. Die 800-Meter-Spezialistin aus den Reihen des TSV Bayer Dormagen musste sich beim internationalen Meeting „Anhalt 2020“ in Dessau in starken 2:03,01 Minuten nur der amtierenden Deutschen Meisterin Christina Hering (LG Stadtwerke München, 2:02,26 Minuten) geschlagen geben.

Sechs Tage zuvor hatte die 24-Jährige beim Abendsportfest im hessischen Pfungstadt in 2:02,38 Minuten die viertbeste Zeit ihrer Karriere hingelegt. Ihre schnellste jemals gelaufene Zeit datiert aus dem Jahr 2016, als die Uhr bei 2:01,63 Minuten stehenblieb und die TSV-Athletin die Olympia-Norm für Rio nur hauchdünn verpasste. Spill hatte erst Im Juni nach fast einjähriger Verletzungspause ihr Comeback gefeiert, ehe im August die Silbermedaille bei der „Geister-DM“ in Braunschweig und damit ein riesiger Erfolg folgte.