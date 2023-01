Handball Dormagener Jakub Sterba ist für Tschechien aktiv

Zum Auftakt geht es in Le Mans gegen Ägypten, am 7. Januar sind dann entweder Frankreich oder die Niederlande der Gegner. Sterba, der im Oktober 2019 das letzte seiner insgesamt sechs Länderspiele bestritt, teilt sich die Rechtsaußenposition mit Denis Harabis (KLB Karvina). Der 26-Jährige, dessen Vertrag mit dem TSV Bayer am Saisonende ausläuft, machte zuletzt in der Zweiten Liga mit starken Leistungen auf sich aufmerksam – beim Dormagener 29:25-Sieg am 2. Weihnachtstag über die HSG Nordhorn war er mit zehn Treffern bester Torschütze und übernahm auch die Verantwortung auf der für ihn ungewohnten Position an der Siebenmeterlinie, von wo er sieben seiner acht Versuche erfolgreich verwandelte. Sterba war 2019 von der TJ Sokol Nové Veseli an den Höhenberg gekommen.