Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga : Teil zwei der Ostreise führt nach Aue

Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga

Dormagen Nach dem Auswärtssieg beim Dessau-Roßlauer HV am Dienstag geht es für den TSV Bayer Dormagen schon am Donnerstag zum EHV Aue. Die Begegnung ist ein Nachholspiel aus der Hinrunde.

Am Jubel nach der Partie beim Dessau-Roßlauer HV war abzulesen, dass beim TSV Bayer Dormagen große Erleichterung herrschte. Der Sieg gegen den unangenehmen Gegner war der erste Teil der Ostreise, die die Dormagener in dieser Woche nach Leipzig führte. Von dort es ging es zunächst nach Dessau, am Donnerstag (18 Uhr) geht’s zum zweiten Auswärtsspiel beim EHV Aue. Ein Nachholspiel aus der Hinrunde