2. Handball-Bundesliga Dormagener wollen bei den Eulen nachlegen

Am besten wäre es natürlich, wenn schon in Ludwigshafen zwei weitere hinzukämen. Im Optimalfall steht dafür dasselbe Personal zur Verfügung wie beim Sieg gegen den HC Elbflorenz, in der Länderspielpause konnte auch an kleineren Blessuren gearbeitet werden. Spannend ist die Frage, in welchem Zustand die beiden Dormagener sind, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. TSV-Kapitän Patrick Hüter absolvierte mit den USA eine Trainingsmaßnahme, Rechtsaußen Jakub Sterba mit Tschechien zwei Länderspiele in der Qualifikation zur EM 2024. Beim 32:30-Sieg gegen Estland traf er viermal, beim 27:24-Sieg am Sonntagabend gegen Israel dreimal.