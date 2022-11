2. Handball-Bundesliga : Schwache Heimbilanz wurmt den TSV

Zuletzt war der VfL Eintracht Hagen im Oktober 2021 Gast des TSV Bayer Dormagen, hier mit Sören Steinhaus beim Wurf. Damals setzte es eine 25:30-Niederlage. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Dem heimischem Publikum konnten Dormagens Zweitliga-Handballer bislang erst einen mageren Sieg bescheren. Nach der knappen Pleite in Lübbecke ist der Druck gestiegen, diesen Makel am Freitagabend gegen Hagen zu beseitigen.

Da haben sich die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen ja etwas eingebrockt. Eigentlich hatten sie ihre schwache Heimbilanz im bisherigen Saisonverlauf schon in der vergangenen Wochen aufmöbeln wollen. Doch dann gab’s am Mittwoch den schwachen Auftritt gegen den HSC Coburg (24:29), auf den dann die nicht minder enttäuschende Auswärtsniederlage gegen TuS N-Lübbecke (22:23) folgte. Damit ist der Erfolgsdruck vor der nächsten Heimpartie am Freitagabend gegen den VfL Eintracht Hagen kaum noch zu steigern. Zum einen werden die Punkte dringend benötigt, um den Tabellenkeller auf Distanz zu halten, zum anderen soll das darbende Heimpublikum mal wieder etwas geboten bekommen und damit mal wieder positive Werbung für den Handballstandort betrieben werden.

Für Björn Barthel ist klar, was nun nötig ist. „Gegen Hagen müssen wir gewinnen, egal wie. Das ist Pflicht, diesen Anspruch muss die Mannschaft haben. Da muss jeder bei sich selbst anfangen, um das Publikum und die Sponsoren zu überzeugen“, sagte der Handballgeschäftsführer des TSV Bayer Dormagen schon nach der Pleite gegen Coburg, ohne zu wissen, wie das Spiel beim Erstliga-Absteiger TuS N-Lübbecke endet. Dass es auch dort eine Niederlage gab, hat die Gesamtgemengelage zugespitzt. Auch wenn das 22:23 mit dem K.o. eine Sekunde vor Schluss auch eine unglückliche Komponente hatte, so zeigte sich trotzdem wieder eine fast schon unheimliche Abschlussschwäche (23 Fehlwürfe) sowie das Manko, in den entscheidenden Momenten nicht das Spiel drehen zu können. Auch für TSV-Kapitän Patrick Hüter ist nun klar: „Gegen Hagen müssen wir gewinnen.“

Info Die restlichen Heimspiele der Dormagener Hinserie 11. Spieltag: Eintracht Hagen (11. November, 19.30 Uhr) 13. Spieltag: Eulen Ludwigshafen (26. November, 19.30 Uhr) 14. Spieltag: TV Großwallstadt (3. Dezmber, 19.30 Uhr) 16. Spieltag: VfL Lübeck-Schwartau (14. Dezember, 19.30 Uhr) 18. Spieltag: HSG Nordhorn-Lingen (26. Dezember, 17 Uhr)

Wobei das mit dem Müssen so eine Sache im Leistungssport ist. Es kann den Fokus schärfen und für eine Extraportion Biss sorgen, es kann aber auch zu Last werden, die der Leistungsfähigkeit einer Mannschaft abträglich ist. Da ist auch von den Fans viel Fingerspitzengefühl gefordert, denn zu frühe und/oder zu heftige Unmutsbekundungen könnten mögliche Verunsicherungen noch verstärken. Auch TSV-Coach Matthias Flohr weiß, „dass die Partie gegen Hagen eine riesige Chance ist, die nächsten Punkte zu holen“. Er merkt in jeder Trainingseinheit, dass die Mannschaft unbedingt will und dass sie von der Lage genervt ist. „Wichtig ist aber, dass wir im Spiel nicht verkrampfen. Deswegen müssen wir auch die Art und Weise, wie wir spielen wollen, im Blick behalten. Nur dann werden auch die Punkte kommen“, betont Flohr.