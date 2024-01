2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen verlängert mit Joshua Reuland

Der 29 Jahre alte Linksaußen liegt derzeit mit 64 Treffern (sieben Siebenmeter) hinter Sören Steinhaus (77/0) auf Rang zwei in der internen Torschützenliste. „Joshua hat in dieser Saison bisher mit konstant guten Leistungen in Abwehr und Angriff überzeugt. Nicht nur wegen einer Trefferquote von 81 Prozent hat er Werbung in eigener Sache betrieben. Denn als Vize-Kapitän ist er zudem ein wichtiger Ansprechpartner, dessen Wort bei den Trainern und innerhalb der Mannschaft Gewicht hat. Wir freuen uns, dass wir auch in der kommenden Saison weiter auf Josh bauen können“, so Björn Barthel, Handball-Geschäftsführer des TSV.