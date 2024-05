2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen vergibt Matchball in Hüttenberg

Derartige Nebenkriegsschauplätze könnten den Dormagenern völlig egal sein, wenn sie denn am Sonntag in Hüttenberg zumindest einen Punkt geholt hätten. Doch obwohl die Gastgeber personell stark angeschlagen ins Spiel gingen, war der TSV wie im Hinspiel völlig chancenlos. Weder in der Offensive gegen die unangenehme 3:2:1-Abwehr der Hüttenberger noch in der Defensive (ohne den nicht rechtzeitig fit gewordenen Frederik Sondermann) gegen Ausnahmekönner wie Ian Weber und David Kuntscher fand der TSV dauerhaft Mittel. Zwar war die Partie bis zum 6:6 (19.) durch Sören Steinhaus ausgeglichen, doch insgesamt leistete sich der TSV zu viele Fehlwürfe und technische Fehler. Auch der taktische Kniff von Trainer Matthias Flohr nach seiner ersten Auszeit in der 22. Minute auf vier Rückraumspieler zu setzen, ging nicht auf. Bis zur Pause wuchs der Rückstand auf fünf Tore an. Was die Gäste nach dem Seitenwechsel auch versuchten, sie blieben vorne zu ineffektiv und hinten zu wenig konsequent, so dass der Erfolg Hüttenbergs nicht mehr in Gefahr geriet. Weiter geht’s für Dormagen nach der Länderspielpause mit dem Heimspiel gegen Primus VfL Potsdam.