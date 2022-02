Leichtathletik : Gute Platzierungen bei Hallen-DM der Jugend

Rhein-Kreis Mit zwei vierten Plätzen schrammte der TSV Bayer Dormagen knapp an Treppchenplatzierungen vorbei. Die DJK Novesia Neuss freute sich über eine gelungene DM-Premier in Sindelfingen.

Im dritten von sechs Staffelläufen über 4x200 Meter stellte Maxine Brune mit ihren Kolleginnen aus Uerdingen in 1:40,17 Minuten eine neue Jahresbestzeit für die Startgemeinschaft auf. Platz drei wurde nur um 0,2 Sekunden verfehlt. Kugelstoßer Xaver Hastenrath steigerte sich im Wettkampf nach eher mäßigen 17,36 Meter auf 18,40 Meter und schaffte so im letzten Versuch den Sprung auf Rang vier. Maxine Brune startete auch über 400 Meter und gewann in 56,98 Sekunden das B-Finale, was in der Endabrechnung Platz fünf bedeutete. Am Tag zuvor hatte sie ihren Vorlauf in persönlicher Bestzeit von 56,92 Sekunden. „Ein toller Erfolg für Maxine. Als jüngste Teilnehmerin im Finale hätten wir nie mit Platz fünf gerechnet“, sagte TSV-Coach Willi Jungbluth.