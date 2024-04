2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen startet gegen Lübeck in entscheidende Phase

Das tunlichst zwei Punkte her sollten, zeigt aber auch ein Blick auf das Restprogramm. Dass Vinnhorst bei einem aktuellen Punkteschnitt 0,46 pro Spiel in sechs noch ausstehenden Partien sechs Zähler und das deutlich schlechtere Torverhältnis umbiegen kann, ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, mit Blick auf die noch ausstehenden Gegner der Hannoveraner aber auch nicht komplett unmöglich. Zumal der TuS am Samstagabend parallel das Schlusslicht EHV Aue empfängt. Ein Sieg vorausgesetzt, würde eine gleichzeitige Nullnummer der Dormagener den Abstand auf vier Punkte schrumpfen lassen und damit den Druck am Höhenberg erhöhen. Danach spiel Vinnhorst noch in Dessau, daheim gegen Bietigheim, in Großwallstadt, zu Hause gegen Nordhorn und in Hagen. Also gegen drei Mannschaften aus unteren Tabellengefilden (Dessau, Großwallstadt, Nordhorn), gegen die von der Papierform her etwas drin sein sollte.