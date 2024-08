Neue Trikots bei Zweitligist vorgestellt Bayer Dormagen sorgt für Novum im Profihandball

Eines der ersten Projekte des neuen TSV-Ausrüsters: Die Gestaltung der neuen Heim- und Auswärtstrikots in Zusammenarbeit mit dem neuen TSV-Hauptsponsor Nø Cosmetics. Einen Vorgeschmack bekamen die TSV-Fans bereits Ende Januar, als der Bergische HC zu einem Unterstützerspiel für den zuvor in finanzielle Nöte geratenen Handballstandort Dormagen im Sportcenter zu Gast war. Da liefen die Bayer-Spieler nämlich schon in einen pinkfarbenen Sondertrikot auf. Nun steht also das endgültige Desgin der neuen Stanno-Shirts fest: Die Heimvariante ist in einem klassischen Blau gehalten und setzt mit pinken Streifen auf den Ärmeln auffällige Akzente. Auswärts wird schon vor dem Anpfiff ein Statement gesetzt durch ein komplett pinkfarbenes Design mit blauen Streifen auf den Ärmeln.