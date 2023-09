Fechten Bayer Dormagen sagt Säbel-Weltcup ab

Was war die Freude groß, als die Fecht-Abteilung des TSV Bayer Dormagen im vergangenen Dezember endlich wieder den „Preis der Chemiestadt“ ausrichten konnte. Schließlich hatte es das so traditionsreiche Säbel-Weltcupturnier für Juniorinnen und Junioren wegen der Corona-Pandemie davor fast zwei Jahre lang nicht gegeben. Doch nun hat sich der Verein nach reiflicher Überlegung entschieden, die für Dezember geplante 47. Auflage erneut abzusagen. Der Grund ist dieses Mal das durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöste Spannungsfeld zwischen sportlichen und politischen Aspekten, in dem sich die für die Organisation Verantwortlichen beim TSV verloren fühlen.