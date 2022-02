2. Handball-Bundesliga : Bayer Dormagen zeigt starke Reaktion

Ian Hüter spielte gegen Bietigheim groß auf. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach der schwachen Vorstellung gegen Hamm meldeten sich die Dormagener als Tabellenletzter eindrucksvoll mit einem Sieg gegen die SG BBM Bietigheim zurück. Damit hat sich der TSV endgültig zum Angstgegner der Bietigheimer gemausert.

Der TSV Bayer Dormagen kann es also doch noch. Auf den ganz schwachen Heimauftritt gegen den ASV Hamm-Westfalen am vergangenen Samstag (24:34) ließen die Zweitliga-Handballer vom Höhenberg am Freitagabend eine starke Reaktion folgen. Bei der vor der Saison als Titelkandidat gehandelten SG BBM Bietigheim gab es einen im Abstiegskampf ebenso überraschenden wie extrem wichtigen 29:27 (15:13)-Erfolg, mit dem die Dormagener die rote Laterne vorerst wieder an den TuS Ferndorf abgegeben haben.

„Ich kann der Mannschaft nur ein großes Kompliment machen. Sie hat bis zum Umfallen gekämpft“, meinte TSV-Coach Peer Pütz, der nach der Entlassung von Dusko Bilanovic sein erstes Erfolgserlebnis mit dem TSV feierte. Wie groß die Erleichterung bei den Dormagenern war, zeigte sich direkt nach dem Schlusspfiff, als die komplette Bank aufs Spielfeld stürmte und kurz darauf im Kreis hüpfend der Sieg gefeiert wurde. Auf der Gegenseite das komplette Gegenteil, hängende Köpfe bei den Spielern und Fassungslosigkeit bei den Verantwortlichen. Schließlich hatte die SG jahresübergreifend ihre vier jüngsten Spiele gewonnen und war als haushoher Favorit gegen den TSV ins Spiel gegangen. „Das fühlt sicher bitter an. Ich dachte, wir wären einen Schritt weiter. Aber Schlusslicht können wir nicht, das wirft uns zurück“, meinte Bietigheims Sportlicher Leiter Jochen Züm nach der Partie. Schon gegen den damaligen Tabellenletzten Ferndorf hatte Bietigheim Mitte Dezember in heimischer Halle verloren. „Das ist kein Zufall“, sagte der spanische SG-Trainer Iker Romero mit Blick auf die Aussetzer vor den eigenen Fans und zeigte dabei mit dem Zeigefinger an die Schläfe, als wolle er andeuten, dass das eine Kopfsache sei. „Das müssen wir gut korrigieren.“

In der Tat scheint sich bei den Bietigheimern mit Blick auf die Dormagener irgendetwas tief im Kopf eingebrannt zu haben. Denn der TSV hat sich ohne Zweifel im Laufe der Jahre zum Angstgegner entwickelt. Nicht nur im Hinspiel am Höhenberg gab’s einen Sieg, insgesamt ist die Bilanz für Bayer extrem positiv. Von 15 Vergleichen gewann die SG nur zwei und die liegen schon zehn Jahr zurück. Dieses Mal hatte im Vorfeld allerdings nur wenig für einen erneuten Dormagener Erfolg gesprochen. Abgesehen von dem gruseligen Auftritt gegen Hamm gab es vor der Partie neuerliche Hiobsbotschaften in Sachen Personal zu verkraften. Die gegen Hamm erlittene Schulterverletzung von Jakub Sterba muss nun doch operiert werden, so dass er wohl diese Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Zudem stellte sich auch noch kurz vor der Partie heraus, dass Alexander Senden nach seinem Comeback gegen Hamm und Winterzugang Mislav Grgic wegen einer kurzfristigen Abszess-OP nicht würden auflaufen können.

Und zunächst schien es auch so, als könnten die Gäste die Rückschläge nicht verkraften. Denn sie gerieten schnell mit 0:4 (5.) in Rückstand und liefen schon früh Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Doch dann war es der zuletzt so arg gescholtene Martin Juzbasic im TSV-Tor, der mit starken Paraden die Zuversicht zurückbrachte. Im gleichen Maße wie sich bei den Gastgebern Unsicherheiten und Fehler einschlichen, steigerte sich Dormagen und glaubte immer mehr an eine Überraschung. „Wir machen beim 4:0 unser Chancen nicht und produzieren dann technischer Fehler und Fehlwürfe en masse. Alleine elf Fehlwürfe, davon acht freie, in der ersten Hälfte sind zu viel“, meinte Bietigheims Rückraumlinker Nikola Vlahovic nach der Partie. So nutzte Dormagen dank einer besser arbeitenden Abwehr und eines immer stärker werdenden Spielmachers Ian Hüter die zunehmende Konfusion bei den Gastgebern und kam Tor um Tor heran. Jan Reimer glich zum 9:9 (21.) erstmals aus, Ante Grbavac erzielte beim 11:10 (24.) die erste Führung, die bis zum Pausenpfiff auf zwei Treffer ausgebaut wurde.

Nach dem Seitenwechsel wurde es bei den Bietigheimern aber nicht besser, sondern das Spiel drohte ihnen völlig zu entgleiten. Dass sich ihr Trainer Iker Romero schon in der 42. Minute nach einem Tor von Ian Hüter angesichts eines 17:23-Rückstandes genötigt sah, seine zweite Auszeit zu nehmen, spricht Bände. Wobei Romero offenbar die richtigen Worte fand. Zwar konnte Dormagen durch ein Tor des starken Youngster Sören Steinhaus zum 24:20 (45.) noch mal auf fünf Tore davonziehen, doch Bietigheim zeigte sich plötzlich in der Abwehr wacher und aggressiver sowie im Angriff treffsicherer. Auch SG-Torhüter Nick Lehmann wurde mit starken Paraden immer mehr zum Faktor, während bei den Gästen die Fehlerquote besorgniserregend in die Höhe schoss. Als Linksaußen Alexander Pfeiffer in der 55. Minute beim 26:26 tatsächlich der Ausgleich gelang, stand die Halle Kopf und Dormagen schien der greifbar nahe Überraschungssieg tatsächlich noch zu entgleiten. Doch als sich dann Ian Hüter mit einer starken 1:1-Aktion gegen die SG-Deckung durchsetzte und Dormagen wieder in Front brachte, anschließend Bietigheims Rechtsaußen Christian Schäfer frei vor Martin Juzbasic den Ball übers Tor setzte und im Gegenzug André Meuser zum 28:26 (57.) traf, war das Momentum wieder aufseiten der Gäste. Auch dass anschließend Ian Hüter noch mal für zwei Minuten vom Feld musste, konnte Bietigheim auch wegen gravierender Fehler nicht mehr entscheidend nutzen. So blieb es Ian Hüter selbst vorbehalten, ein paar Sekunden vor Schluss mit seinem neunten Treffer zum 29:27 den Sack endgültig zuzumachen.

Nach den folgenden Jubelarien war es an TSV-Coach Peer Pütz, einen klaren Kopf zu bewahren, schließlich steht in der englischen Woche schon am Mittwoch das schwere Heimspiel gegen den HSC Coburg auf dem Programm. „Da wollen wir natürlich den Schwung von diesem positiven Ergebnis mitnehmen.“