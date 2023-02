2. Handball-Bundesliga Dormagen atmet nach Sieg gegen Würzburg auf

Auch wenn in den sozialen Medien nach der Niederlage in Konstanz der Unmut bei einigen Fans teils groß war, sowohl in Sachen Zuschauerzuspruch als auch bei der Stimmung war davon nicht unmittelbar etwas zu merken. Wobei den TSV-Spielern deutlich anzumerken war, dass der Stachel der Enttäuschung immer noch tief saß, die Verunsicherung war mit Händen zu greifen. Zwar brachte der anders als am Mittwoch wieder hundertprozentig fitte Alexander Senden die Gastgeber schnell mit 1:0 in Front, doch danach schlichen sich Fehler ein, während die Wölfe eine beachtliche Konstanz an den Tag legten. Als Oliver Seidler in der 10. Minute einen Tempogegenstoß zur 8:5-Führung der Gäste vollendete, sah sich Matthias Flohr schon früh gezwungen, den Torwart zu tauschen, Christian Simonsen kam für Martin Juzbasic, was sich im weiteren Verlauf der Partie als goldrichtig herausstellen sollte. Am Ende standen bei ihm zwölf Paraden zu Buche. Beim Siebenmeter von Spielmacher Patrick Schmidt zum 9:6 (12.) war er zwar machtlos, doch dann erinnerte die weitere Entwicklung der Partie doch stark an das Match in Konstanz, nur mit umgekehrten Vorzeichen.