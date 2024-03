Jugendhandball Bayer Dormagen nach Sieg zurück auf viertem Platz

„Offenbar hatten wir die Niederlage in Rostock noch nicht vollständig aufgearbeitet, denn der Start in die Partie war sehr schwach. Es fehlte weiterhin an der Konsequenz und auch an der Umsetzung des Matchplans holperte es noch deutlich“, sagte TSV-Coach Martin Berger mit Blick auf die Anfangsphase, in der es nach sieben Minuten 5:4 für die Gastgeber stand und er eine Auszeit nahm, um einige Korrekturen vorzunehmen. Danach lief es viel besser, zur Pause lagen die Gäste mit sechs Toren vorne.