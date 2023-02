2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen lässt in Dessau abreißen

„Dessau war die abgezocktere Mannschaft, die im Tempo immer wieder richtige Entscheidungen trifft und in Vincent Sohmann einen Spielmacher hat, der diese Art von Handball konsequent steuert. Dessau war in der Crunchtime einfach cooler und hat dieses kampf- und tempobetonte Spiel deswegen auch verdient gewonnen“, meinte TSV-Coach Matthias Flohr, der schon im Vorfeld darauf hingewiesen hatte, dass es darauf ankomme, ein Mittel gegen das hohe Tempo der Gastgeber zu finden. Offenbar war sein Mittel der Wahl, zu versuchen, den DRHV mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Auch die Dormagener machten die Partie aus einer aggressiven Deckung heraus enorm schnell und hielten die Fehlerquote sehr gering, so dass sie den favorisierten Gastgebern ebenbürtig waren. So bekamen die Zuschauer ein kurzweiliges Spiel mit 38 Toren in 30 Minuten geboten. Doch so sehr die intensive Spielweise der Dormagener auch dazu beitrug, dass sie Dessau Paroli bieten konnten, so sehr hatte sie auch ihren Anteil daran, dass ab der 40. Minute die Akkus der TSV-Spieler augenscheinlich leer waren und sich die Gastgeber kontinuierlich absetzen konnten. Ein 8:1-Lauf von 23:23 bis zum 31:24 durch Sohmann in der 51. Minute sorgte für eine Vorentscheidung. Da häuften sich plötzlich die technischen Fehler (1. Hälfte drei, 2. Hälfte elf), und im Angriff blieben gegen die nun besser verteidigenden Dessauer mit ihrem immer stärker werdenden Torhüter Janik Patzwaldt (13 Paraden) die Ideen und damit auch die Tore aus.