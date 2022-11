2. Handball-Bundesliga : Dormagen verschärft Dresdener Krise

Dormagen Den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer gelang am Sonntagabend ein wichtiger Auswärtssieg. Beim HC Elbflorenz zeigten sie wieder ein großes Herz und setzten sie sich in einer nervenaufreibenden Schlussphase hauchdünn durch.

Darauf, dass Ian Hüter nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, reagierte TSV-Coach Matthias Flohr mit dem erst 18-jährigen Sören Steinhaus auf der Mitte in der Startformation. Und in dieser Konstellation fanden die Gäste auch gut in die Partie, es war sogar der Youngster, der sein Team mit dem 2:1 (3.) erstmals in Führung brachte und nach zwei Paraden von Christian Simonsen sogar das 3:1 (5.) nachlegte. Im Anschluss entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem die Dormagener sehr konzentriert wirkten. Ihnen unterliefen nicht wie in den Anfangsphasen der beiden Spiele zuvor etliche technische Fehler. Beide Abwehrreihen agierten aggressiv und sorgten auch dank guter Torhüterparade dafür, dass nur wenig Treffer fielen. Als die Dresdner in der 20. Minute die Führung übernahmen, stand es erst 7:6. Auffällig dabei: Die beiden Schiedsrichterinnen pfiffen von Beginn an sehr hart, so dass zum Ende der ersten Hälfte schon acht Zwei-Minuten-Strafen in der Statistik standen, alleine fünf beim TSV. Bitter: In Patrick Hüter und André Meuser traf es wichtige Spieler für die Abwehr gleich je zweimal, so dass nach der Pause die Gefahr von Spielausschlüssen bestand. Kurz vor der Halbzeit war es aber eine Zeitstrafe für Alexander Senden, die einen großen Teil dazu beitrug, dass die Gastgeber in der 30. Minute noch zwei Tore erzielen konnten und mit einer 13:11-Führung in die Pause gingen.