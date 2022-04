Jugend-Handball : Dormagener A-Jugend gewinnt erstes Achtelfinale knapp

Dormagen Im Hinspiel der K.o-Runde der letzten 16 im Rennen um die Deutsche Meisterschaft wäre für den TSV in heimischer Halle ein höherer Erfolg möglich gewesen, doch nach der Pause gab‘s eine Schwächephase.

Es war ein packendes und stimmungsvolles erstes DM-Achtelfinale der Dormagener A-Jugend-Handballer, das über 100 Zuschauer im TSV-Bayer-Sportcenter miterlebten. Nach dem deutlichen 21:16-Pausenvorsprung mussten die Jungwiesel sich mit dem 34:32-Erfolg gegen den 1. VfL Potsdam zufriedengeben. „Das sind immerhin zwei Tore mehr als vor dem Spiel“, stellte TSV-Coach David Röhrig schmunzelnd fest. Vor dem Rückspiel in Potsdam am Samstag, 9. April, ab 19 Uhr warten auf beide Teams intensive Trainingstage.

Ein Schwerpunkt in Dormagen dürfte dabei auf dem Überzahlspiel liegen. „Das war bei uns diesmal sehr, sehr schlecht. Da hatten wir eine schlechtere Quote als beim normalen 6:6-Spiel“, konstatierte Röhrig. Weil die Gäste hingegen eine „hervorragende Überzahl“ zeigten, machten sie darüber einiges wett. Das erwartete Spiel auf Augenhöhe verlief in der ersten Viertelstunde ziemlich ausgeglichen, die Gäste lagen mehrfach vorne. Dann bekam der TSV das schnelle Angriffsspiel und das 1:1-Verhalten in den Griff und verschaffte sich mit dem 4:0-Lauf innerhalb von drei Minuten eine 12:9-Führung, die bis zur Pause auf fünf Treffer ausgebaut wurde. Die Freude über das 22:16 durch Sören Steinhaus direkt nach dem Seitenwechsel währte allerdings nicht lange. Die Potsdamer kamen wieder näher und glichen aus – auch weil Felix Mart alle zehn Siebenmeter der Gäste verwandelte. „Potsdam hat nie aufgesteckt“, sagte Röhrig lobend, richtete aber auch ein dickes Kompliment an seine Jungs: „Das war schon klasse, wie sie sich aus dem Tief in der zweiten Hälfte wieder rausgekämpft haben.“ Die 33:30-Führung fünf Minuten vor Schluss schmolz bis auf 33:32 zusammen, ehe Lucas Rehfus zwei Minuten vor dem Abpfiff den Endstand herstellte.