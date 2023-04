2. Handball-Bundesliga Dormagener feiern mit ihren Fans eine Party

„Ich bin überglücklich, das war von Anfang bis Ende überragend. Die Stimmung hat uns getragen“, sagte TSV-Coach Matthias Flohr nach der Partie. Die Erleichterung war auch ihm anzusehen, denn nach schweren Wochen scheint er mit seiner Mannschaft die Kurve bekommen zu haben. Allerdings waren auch schon gegen die Topteams Balingen, Eisenach und Bietigheim Leistungssteigerungen zu erkennen gewesen, die dann vorigen Samstag in einer blitzsauberen Vorstellung und einem Auswärtserfolg in Coburg gipfelten. Daran knüpften die Dormagener gegen Lübbecke nahtlos an, so dass erst zum zweiten Mal in dieser Saison zwei Siege in Folge eingefahren werden konnten. „Schon in den Spielen zuvor haben wir gute Leistungen gezeigt, uns aber am Ende nicht belohnt. Jetzt haben wir in den letzten beiden Spielen nachgewiesen, dass wir diese Delle überstanden haben, indem wir die Ruhe behalte haben und bei uns geblieben sind“, sagte Matthias Flohr und schob in Richtung der Fans hinterher: „Mit Eurer Hilfe.“ Schon nach Coburg waren einige TSV-Anhänger mitgereist und hatten gesehen, wie ihre Lieblinge dank einer sehr konzentrierten und abgeklärten Vorstellung den Auswärtserfolg einfuhren.