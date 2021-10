2. Handball-Bundesliga : Dormagen gehen gegen Hagen die Kräfte aus

Dormagen Nach einer starken ersten Spielhälfte hatte der TSV gegen Aufsteiger Eintracht Hagen nach dem Seitenwechsel nichts mehr zuzusetzen. Die noch weiter verschärfte Personalsituation machte sich bemerkbar und mündete am Freitagabend in einer Niederlage.

Langsam, aber sicher gehen dem Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen die Spieler aus. Nach dem so gravierenden Ausfall von Mittelmann Ian Hüter vor dem Spiel gegen den VfL Gummersbach und der Hiobsbotschaft, dass der 23-Jährige auch im Heimspiel gegen den VfL Eintracht Hagen ausfallen würde, zog sich im Abschlusstraining vor der Hagen-Partie auch noch Rechtsaußen Jakub Sterba eine schwere Blessur zu. Er fällt wohl mit einem Bänderriss im Sprunggelenk auch länger aus. Dass die Dormagener den Substanzverlust der zahlreichen Ausfälle jetzt nicht mehr auffangen können, nachdem sie zuvor viele Wochen tapfer dagegen angekämpft hatten, zeigte sich nach der klaren Niederlage in Gummersbach nun auch in der Heimpartie gegen Hagen. Letztlich fehlten einfach die Kräfte, um dem in der Spitze und Breite stark besetzten Aufsteiger bis zum Schluss Paroli bieten zu können. Das Team von Trainer Dusko Bilanovic musste eine verdiente 25:30 (16:16)-Niederlage hinnehmen.

„Wären wir komplett gewesen, sieht es in diesem Spiel anders aus. Jetzt müssen wir noch ein Spiel in Dresden überleben und wenn Ian zurück ist, wieder angreifen. Wir müssen weiter an uns glauben“, meinte Bilanovic nach der zweiten Niederlage in Folge, die auch die zahlreichen TSV-Fans unter den 633 Zuschauern am Höhenberg mit ihrer Unterstützung nicht verhindern konnten. Dabei hatten die Dormagener in der ersten Hälfte noch auf Augenhöhe agiert und sich nicht abschütteln lassen. Weil beide Abwehrreihen den Laden nicht wirklich dicht bekamen, fielen auf beiden Seiten zahlreiche Tore aus dem Rückraum, bei Dormagen zeigten sich sowohl Ante Grbavac auf Halblinks als auch André Meuser auf Halbrechts treffsicher. In Kombination mit einem bärenstarken aufspielenden Christian Ole Simonsen im Tor, der Martin Juzbasic in der elften Minute abgelöst hatte, schaffte es der TSV einen 6:9-Rückstand nach einem Tor von Jan Reimer in eine 10:9-Führung zu verwandeln (18.). Anschließend gingen zwar die Gäste wieder in Front, doch Dormagen blieb dran.