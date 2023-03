2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen zieht bei wilder Hatz den Kürzeren

In der Bewertung des Geschehens waren sich die Trainer ziemlich einig. „Es war ein Spiel, das noch mehr Zuschauer verdient gehabt hätte. Es waren zwei Mannschaften, die enormes Tempo gegangen sind, die mit offenem Visier gespielt haben“, meinte TSV-Coach Matthias Flohr und sein Gegenüber Bob Hanning sagte: „Es war ein unfassbar intensives, mit unfassbarer Leidenschaft geführtes Spiel. Beide Mannschaften haben ihr Herz auf der Platte gelassen.“ Nach dem knapp gewonnenen Hinspiel der Potsdamer (24:23) hatte Hanning die Dormagener auch gelobt, damals aber für das Kunststück, die ebenso junge wie talentierte Truppe des VfL komplett ihres Tempos beraubt zu haben. Das gelang dem TSV dieses Mal nicht, er wählte offensichtlich einen anderen Ansatz, ließ sich auf die wilde Hatz ein, ging die hohe Geschwindigkeit mit und versuchte, den Gegner mit dessen eigenen Waffen zu schlagen. Und über weite Strecken sah es auch in der Tat so aus, als könne das gut gehen. Doch obwohl die Gäste bis weit in die zweite Hälfte alles versuchten und auf Tuchfühlung blieben, setzte sich das Original letztlich durch. Dass es so kam, lag im Wesentlichen an drei Faktoren. Zum einen zeigte sich im Verlauf des Spiels, dass die Gastgeber trotz ihres niedrigen Durchschnittsalters über die größere individuelle Klasse verfügen. Gerade die beiden Rückraumschützen Max Beneke auf Halbrechts und Matthes Langhoff auf Halblinks bekam die Dormagener Defensive nie in den Griff, in der entscheidenden Phase der zweiten Hälfte gelangen den beiden gegen eine zu passive TSV-Abwehr zu viele einfache Tore.