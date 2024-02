2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen muss sich mächtig steigern

Mit Blick auf die aktuelle Leistungsfähigkeit seiner Mannschaft für viel gravierender als den Abschied des Mittelmanns im Sommer hält Flohr, dass Ende Januar Torwartroutinier Martin Juzbasic kurzfristig in Richtung des Drittligisten HSG Krefeld gewechselt war. „Seine Erfahrung hat uns in Vinnhorst gefehlt“, sagt der TSV-Coach. Nachdem Christian Simonsen am Samstag nicht richtig ins Spiel gekommen war, musste er den vom Kooperationspartner Bergischer HC ausgeliehenen Louis Oberosler ins kalte Wasser schmeißen, obwohl der nach einer Verletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent war. So konnte es nicht groß Überraschen, dass der 21-jährige Österreicher sich in seinen etwas mehr als elf Minuten auf der Platte nicht mehr zum Gamechanger entwickelte. Wobei Flohr die Verantwortung für das deutlich verlorene Torwartduell in Vinnhorst (5:16 Paraden) nicht alleine auf seinen beiden Keepern abladen wollte, er nimmt auch seine Abwehr in die Pflicht. „Nach einem guten Start ins Spiel haben wir teils den Kopf verloren und unsere Torhüter nicht so unterstützt, wie es hätte sein müssen“, erklärt der TSV-Coach.