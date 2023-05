2. Handball-Bundesliga Dormagen in der zweiten Hälfte viel zu harmlos

Dass es dieses Mal nicht gelang, lag vor allem an der zweiten Spielhälfte, in der die Gäste ihr hohes Niveau im Angriff aus den ersten 30 Minuten nicht halten konnten, während die Abwehr in Kombination mit den Torhütern weiterhin nicht richtig funktionierte. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein tolles Angriffsspiel gezeigt. Leider haben wir die Power der Offensive nicht mit in die Abwehr nehmen können, sonst wären wir sicher mit einer Führung in die Pause gegangen“, meinte TSV-Coach Matthias Flohr, der die Niederlage aber auch zu einem großen Teil der Qualität des Gegners zuschrieb: „Die Eulen waren gut aufgestellt und in dieser Verfassung bekommen wir - wie so viele andere Teams auch - die Mannschaft nicht in den Griff. Die Leistung der Gastgeber muss man dann eben auch mal anerkennen.“ Dass die Dormagener die Partie in der ersten Hälfte dennoch auf Augenhöhe führen konnten, lag daran, dass sie selbst im Angriff viele gute Lösungen fanden und mit einer Wurfquote von 69 Prozent fast so effektiv agierten wie die Hausherren (72 Prozent). In seiner stärksten Phase gelang es dem TSV sogar, sich mit vier Toren abzusetzen. Sören Steinhaus war es, der in der 20. Minute zum 14:10 traf. Doch die Eulen ließen nicht abreißen, nach einer Auszeit beim Spielstand von 13:16 (21.) kämpften sie sich auch dank des kurz darauf eingewechselten jungen Keepers Mats Gruppe Tor um Tor heran und schafften kurz vor der Pause sogar noch den Ausgleich durch Sebastian Trost.