2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen legt gegen Dessau nach

Beachtlich: Im Hochgefühl des wichtigen Sieges galten die ersten Worte von Matthias Flohr den eigenen Fans: „Das hat sich heute nach Saisonrekord angefühlt. Danke für die tolle Unterstützung, das hat richtig Spaß gemacht.“ Und jede Menge Spaß hatte der ehemalige Nationalspieler auch an der Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Spielhälfte: „Das war ein Feuerwerk“, sagte er, um dann noch hinzuzufügen „Dass das nicht bis zum Ende so weitergehen kann, ist klar. Dazu ist Dessau zu gut.“ Diesen Nachweis blieb die Truppe aus Sachsen-Anhalt, in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg in die Erste Liga gescheitert, aber ganz lange schuldig. Irgendwie hatte es in der Anfangsphase den Anschein, als seien die meisten Spieler noch mit den Gedanken im Reisebus, der für die knapp 500 Kilometer lange Anreise rund acht Stunden benötigt hatte. Erst eine Stunde vor Spielgewinn erreichten die Dessauer den Höhenberg und mussten quasi aus dem Bus heraus mit der Vorbereitung beginnen.