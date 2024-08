TSV-Handballer in der Vorbereitung Dormagen lässt auch Longerich keine Chance

„Diese Woche war unsere intensivste Vorbereitungswoche. Die haben die Jungs gut durchgezogen“, stellte der neue TSV-Trainer Julian Bauer nach der Partie in Longerich fest. Zu Beginn hielten die Hausherren noch mit dem Tempo des TSV mit, nach 15 Minuten Spielzeit lagen die Gäste aus Dormagen allerdings schon mit 12:7 vorne. In der Folge konnte der LSC zwar immer wieder auf drei Tore verkürzen, der TSV ging dennoch mit einer klaren Führung in die Pause. „In der Abwehr hatten wir in der ersten Halbzeit mit Rückraumwürfen und der Kooperation mit dem Kreis ein paar Probleme“, sagte Julian Bauer. „In der Halbzeitpause haben wir das besprochen und in der zweiten Hälfte dann sehr gut gelöst.“