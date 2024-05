2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen in Hüttenberg zu schwach

Die beste Nachricht des Wochenendes kam für die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen am Freitagabend aus Hannover. Weil der TuS Vinnhorst sein Heimspiel gegen den Aufstiegsanwärter SG BBM Bietigheim am Ende deutlich mit 24:31 verlor, hatten die Dormagener da schon bei mindestens sechs Punkt Vorsprung vor den letzten drei Spieltagen den Klassenverbleib so gut wie sicher in der Tasche. Vielleicht verursachte das einen Spannungsabfall beim TSV, der als Erklärung für seine schwache Vorstellung am Sonntagabend beim TV Hüttenberg und eine in der Folge 29:35 (10:15)-Niederlage herhalten kann. Mit nur einem Kreisläufer, Frederik Sondermann wurde nicht rechtzeitig fit, lief schon in der ersten Hälfte nicht viel zusammen. Krasse zwölf Fehlwürfe und sechs technische Fehler standen da schon zu Buche. Bester TSV-Schütze war am Ende U21-Weltmeister Sören Steinhaus.