2. Handball-Bundesliga : Dormagen reist mit Personalproblemen zum ASV Hamm

Dormagen Im ersten Saisonspiel der Dormagener wird der polnische Neuzugang Patryk Biernacki stark gefordert sein. Dem ASV Hamm-Westfalen wird angesichts seiner namhaften Verpflichtungen in der neuen Spielzeit einiges zugetraut.

In den vergangenen Jahren war Hamm nie ein gutes Pflaster für die Handballer des TSV Bayer Dormagen. In der 2. Bundesliga gelang ihnen beim ASV Hamm-Westfalen zuletzt am 2. September 2011 ein Sieg, danach setzte es fünf Auswärtsniederlagen in Folge. Die jüngste mit 23:28 Mitte Mai in der zurückliegenden Spielzeit. Wenn die Dormagener am Samstag zum Saisonauftakt erneut die Reise ins Ruhrgebiet antreten, treffen sie dort aber auf eine noch mal deutlich verstärkte Mannschaft.